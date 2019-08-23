ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
1 saat önce
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
ABD, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.
CNN'de yer alan habere göre, ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini bildirdi. Donald Trump yönetiminden yapılan açıklamada, "Türkiye'ye, S-400 sisteminin teslim alınması durumunda en yeni Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" denildi.
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