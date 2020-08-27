ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı 'küresel seyahat uyarısı' listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi. Bakanlık Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde salgın riskinin arttığını, mecburi bir seyahat durumunda da bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

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Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan 'gitmeyin' uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkat çekti.

(İHA)