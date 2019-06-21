ABD: Türkiye'ye yaptırım uygulamak 'uygun bir seçenek'
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Washington yönetimi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasının oldukça 'geçerli bir seçenek' olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'karşılık veririz' sözlerinin bu durumu değiştirmeyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:38
Washington yönetimi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasının oldukça 'uygun bir seçenek' olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'karşılık veririz' sözlerinin bu durumu değiştirmeyeceğini söyledi.
ABD Siyasi-Askeri İşler Devlet Sekreteri Yardımcısı Clarke Cooper Brüksel'de yapılan toplantıya telekonferans aracılığıyla katıldı. Cooper, Türkiye ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye çalıştıklarını belirterek "Ortak bir paydada buluşmak bugün bile mümkün. Fakat yaptırım cezası bazı eylemler gerektiriyor ve şu noktada oldukça uygulanabilir düzeyde" dedi.
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