Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız
Son Dakika Dünya ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız

ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız

8 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de operasyon başlatma planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de operasyon başlatma planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca ABD'nin söz konusu operasyonu hiçbir koşulda desteklemediği bir kez daha hatırlatıldı.


İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile konuyla ilgili irtibat halinde olduğunu söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi
Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.80'i aştı İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 19:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]