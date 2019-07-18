Son Dakika Haberleri: ABD Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyor
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ABD Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyor

2 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımı yüzünden resmi olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımı yüzünden resmi olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı. Beyaz Saray da 'Türkiye'nin F-35 programına katılımı imkansız' dedi. Ayrıntıları Mehtap Çolak Yılmaz aktarıyor
ABD Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:00 
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