ABD Türkiye'yi F-35 Programından Çıkarıyor
2 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımı yüzünden resmi olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımı yüzünden resmi olarak Türkiye
'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı. Beyaz Saray
da 'Türkiye'nin F-35 programına katılımı imkansız' dedi. Ayrıntıları Mehtap Çolak Yılmaz
aktarıyor
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:00
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