ABD, Türkiye'yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor
32 dakika önce
ABD, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor.
ABD
, Türkiye
'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor. Trump
ilgili talebini Kongre'ye sundu. Öte yandan Hindistan
'ın da çıkarılmasını talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:25
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