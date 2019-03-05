Son Dakika Haberleri: ABD, Türkiye'yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor

ABD, Türkiye'yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor

32 dakika önce

ABD, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor.

ABD, Türkiye'yi gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor, System.String[]
ABD, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor. Trump ilgili talebini Kongre'ye sundu. Öte yandan Hindistan'ın da çıkarılmasını talep etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:25 

Donald Trump, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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