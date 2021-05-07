ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak - Son Dakika

ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak

07.05.2021 13:01
ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak, System.String[]

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirtti. Bakan Demir, "ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı" derken, F-35'te diyalog sürecinin yeniden başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı" dedi.

"BÜTÜN ORTAKLARIN OY BİRLİĞİ İLE OLUR"

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak "Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir" dedi.

''HUKUKİ ZEMİNİ YOK''

Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde 'Türkiye'yi çıkarttım' açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DİYALOG SÜRECİ BAŞLAYACAK"

İsmail Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" şeklinde konuştu.

ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, İsmail Demir, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Muhendis : Hımm önce kır dök efelik yap eyyy. Eyyy vs sonra geri dön diyalog vs mısırla o bu birazda içine dön diyalog kur barışşş vs Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
  • Isimin önemi yok insanlık variz: Tanisiklli döğüş sanati bunların yaptığı çünkü ne almanı ne fermansız ne sovyetine de amerikalısı bize silah çekebilir bizler onların icazetine uyan devletiz Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • F35: Halen tartışma konusu olan bir uçağın alınması ne kadar doğru? Birde uçuş bilgileri üretici firma ile paylaşılacak olması apayrı bir konu!! Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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