Son Dakika Haberleri: ABD Turu Golleri Vs İngilizce Takımları
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ABD Turu Golleri Vs İngilizce Takımları

34 dakika önce

Real Madrid, yine bu yaz Uluslararası Şampiyonlar Kupasına katılmak için tekrar ABD'ye dönecek. Beyazlar'ın sezon öncesi oyun oynamak için Kuzey Amerika'ya gittiği üst üste dördüncü yıl olacak. Zidane’nin tarafı Bayern Münih, Arsenal ve Atlético de Madrid’e karşı gelecek. Önceki Real Madrid ABD Turlarında İngiliz takımlarına karşı atılan harika gollerin tadını çıkarın!

Real Madrid, yine bu yaz Uluslararası Şampiyonlar Kupasına katılmak için tekrar ABD'ye dönecek. Beyazlar'ın sezon öncesi oyun oynamak için Kuzey Amerika'ya gittiği üst üste dördüncü yıl olacak. Zidane'nin tarafı Bayern Münih, Arsenal ve Atlético de Madrid'e karşı gelecek.

Önceki Real Madrid ABD Turlarında İngiliz takımlarına karşı atılan harika gollerin tadını çıkarın!
ABD Turu Golleri Vs İngilizce Takımları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:06 
Real Madrid, Madrid, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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