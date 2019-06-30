ABD Turu Golleri Vs İngilizce Takımları
34 dakika önce
Real Madrid, yine bu yaz Uluslararası Şampiyonlar Kupasına katılmak için tekrar ABD'ye dönecek. Beyazlar'ın sezon öncesi oyun oynamak için Kuzey Amerika'ya gittiği üst üste dördüncü yıl olacak. Zidane’nin tarafı Bayern Münih, Arsenal ve Atlético de Madrid’e karşı gelecek.
Önceki Real Madrid ABD Turlarında İngiliz takımlarına karşı atılan harika gollerin tadını çıkarın!
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:06
, yine bu yaz Uluslararası Şampiyonlar Kupasına katılmak için tekrar ABD'ye dönecek. Beyazlar'ın sezon öncesi oyun oynamak için Kuzey Amerika
'ya gittiği üst üste dördüncü yıl olacak. Zidane'nin tarafı Bayern Münih
, Arsenal
ve Atlético de Madrid'e karşı gelecek.
Önceki Real Madrid ABD Turlarında İngiliz takımlarına karşı atılan harika gollerin tadını çıkarın!
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