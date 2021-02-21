ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti - Son Dakika

ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

21.02.2021 23:06
ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti, System.String[]

ABD'nin tutuklu olan vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçtiği belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "İranlılarla iletişim kurmaya başladık" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin ABD vatandaşlarını güvenli bir şekilde eve geri getirmenin önemli bir önceliği olduğunu belirtti. Biden yönetiminin İran ile rehine takası için müzakere başlatıp başlatmadığını sorusuna Sullivan, "Bu konuda İranlılarla iletişim kurmaya başladık" cevabını verdi.

"İNSANİ BİR FELAKET"

Sullivan, "Amerikalıları adaletsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tutmaya devam ettikleri uzun vadeli bir öneriyi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, bu durumu "insani bir felaket" olarak nitelendirdi.

"ABD İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEMİZ YOK"

Sullivan'ın açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, ABD ile hiçbir şekilde doğrudan iletişim halinde olmadıklarını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı. ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest kalmasının öncelikleri olduğunu kaydeden Hatipzade, "ABD ile doğrudan iletişim halinde değiliz. Bu yöndeki haberler doğru değil. ABD'de tutuklu olan İranlılar hakkında ise İsviçre üzerinden görüşüyoruz" dedi.

İsviçre'nin İran'da ABD çıkarlarını temsil ettiğini belirten Hatipzade, ABD ile İsviçre üzerinden irtibat halinde olduklarını vurguladı.

İRAN ÇOK SAYIDA ÇİFTE VATANDAŞI CASUSLUK NEDENİYLE TUTUKLAMIŞTI

İran, son yıllarda aralarında Amerikalıların da bulunduğu düzinelerce çifte uyruklu vatandaşı çoğunlukla casusluk suçlamalarıyla tutukladı. İran'ın tutuklamalar ile diğer ülkelerden tavizler elde etmek için yaptığı öne sürülürken, Tahran bu suçlamaları reddediyor.

ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, İsviçre, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti - Son Dakika


Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Eski ortağı tarafından katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti
Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var Fenerbahçe'yi karıştıracak Erol Bulut iddiası! Senaryonun başrolünde Emre Belözoğlu var         
00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı         
22:12
Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu         
21:33
Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun         
21:19
Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu         
20:59
İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediye saldırdığı anlar saniye saniye kamerada İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediye saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
20:20
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü         
17:31
Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı         
16:10
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi         
11:29
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 00:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei