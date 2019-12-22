ABD uçağı Kore Yarımadası üzerinde keşif uçuşu yaptı - Son Dakika
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ABD uçağı Kore Yarımadası üzerinde keşif uçuşu yaptı

6 saat önce

ABD'ye ait bir uçak, Kore Yarımadası üzerinde keşif uçuşu yaptı.

ABD uçağı Kore Yarımadası üzerinde keşif uçuşu yaptı, System.String[]

ABD'ye ait bir uçak, Kore Yarımadası üzerinde keşif uçuşu yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hava araçları izleme sitesi "Aircraft Spots", Kore Yarımadası üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135W Rivet Joint keşif uçağının görüldüğünü belirtti.

Kore Yarımadası ve Japonya yakınlarında 10 gün önce ABD Silahlı Kuvvetlerine ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağı ile Global Hawk insansız hava aracının tespit edildiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim üst düzey askeri yetkililerle görüştü

Bu arada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, üst düzey askeri yetkililerin katıldığı toplantıya başkanlık ettiği bildirildi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, toplantıda Kuzey Kore'nin silahlı kuvvetlerinin genel anlamda güçlendirilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Kim ve askeri yetkililerin, toplantıda Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusu üzerinde durdukları ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun dün yaptıkları telefon görüşmesinde özellikle son dönemde Kuzey Kore'nin tehdit içeren açıklamalarının ardından yakın iletişim ve iş birliğini sürdürme konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, Kuzey Kore'nin kesilen müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD yönetimine somut öneriler sunması için tanıdığı süreyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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