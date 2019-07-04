ABD uçağı Suriye sınırında 1,5 saat radardan kayboldu
1 saat önce
Suriye sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı iddia edildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı iddia edildi.
Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing
B-8 Poseidon uçağı Akdeniz
üzerinden Suriye hava sahasına 16 kilometre yaklaştığı anda radar ekranından kayboldu. Uçak 1,5 saat sonra ortaya çıktı. Uçağın Akdeniz'deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi. - ŞAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur
Kuzey Kore'den ABD'ye suçlama: Washington düşmanca eylemlerinde kararlı
Dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
320 yayın kuruluşundan Washington Post'a protesto mektubu!