Son Dakika Haberleri: ABD uçağı Suriye sınırında 1,5 saat radardan kayboldu
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ABD uçağı Suriye sınırında 1,5 saat radardan kayboldu

1 saat önce

Suriye sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

ABD uçağı Suriye sınırında 1,5 saat radardan kayboldu, System.String[]
Suriye sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing B-8 Poseidon uçağı Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına 16 kilometre yaklaştığı anda radar ekranından kayboldu. Uçak 1,5 saat sonra ortaya çıktı. Uçağın Akdeniz'deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi. - ŞAM
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz, Boeing, Suriye, Güncel
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