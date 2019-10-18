Son Dakika Haberleri: ABD uçağı Venezuela yine hava sahasını ihlal etti
Son Dakika Güncel ABD uçağı Venezuela yine hava sahasını ihlal etti

ABD uçağı Venezuela yine hava sahasını ihlal etti

10 dakika önce

Amerikan ordusuna ait bir uçağın, Venezuela hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

ABD uçağı Venezuela yine hava sahasını ihlal etti, System.String[]

Amerikan ordusuna ait bir uçağın, Venezuela hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Venezuela Birleşik Hava Savunma Komutanlığının (CODAI) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait "Boeing RC-135" tipi istihbarat uçağının Venezuela hava sahasına izinsiz şekilde girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın, ülkenin kuzeyindeki Karayip Denizi üzerinden Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesine (FIR) giriş yaptığı ve bölgede yaklaşık 3 saat herhangi bir iletişim kurmadan uçuş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de sosyal medya hesabından, Venezuela Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerinin (FANB), ABD uçaklarının ihlalleri karşısında ülkenin egemenliğini korumaya ve bu tür ihlalleri duyurmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir başka istihbarat uçağı "Lockheed EP-3", temmuzda yine aynı bölgeye girmiş, Venezuela'ya ait Rus yapımı Su-30 tipi bir avcı uçağı tarafından engellenmişti.

ABD'li makamlar ise uçağın agresif bir şekilde engellendiğini duyurmuş ve Su-30'un engelleme sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Venezuela ayrıca, bu yılın ilk 6 ayında hava sahalarının ABD'liler tarafından 78 kez ihlal edildiğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Boeing, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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