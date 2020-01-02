ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor - Son Dakika

ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.

Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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