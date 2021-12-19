Üye Girişi
ABD, UÇUŞLARDA 24 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ - Son Dakika

ABD, UÇUŞLARDA 24 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ

19.12.2021 12:36
ABD, UÇUŞLARDA 24 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ

OMİCRON varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

OMİCRON varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD,  tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.  Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD, UÇUŞLARDA 24 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:26 Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!
12:01 Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!
11:59 Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?
11:56 "Domates tarladan 1 liraya çıkıyor, markette 8 lira" diyen çiftçi bütün domatesini dereye döktü
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
Tolgay'dan derbi öncesi olay yorum! Bu sözler çok su kaldırır Tolgay'dan derbi öncesi olay yorum! Bu sözler çok su kaldırır         
12:30
Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi: Nasıl girmişler içeri? Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi: Nasıl girmişler içeri?         
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 12:41:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, UÇUŞLARDA 24 SAATTE ALINMIŞ NEGATİF PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement