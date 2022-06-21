ABD, Ukrayna'da bir vatandaşının daha öldüğünü teyit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bir ABD vatandaşının daha yaşamını yitirdiğini doğrularken, Beyaz Saray da Rusya'nın ölen kişinin Cenevre Anlaşması kapsamında olmadığı açıklamasına tepki gösterdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, gazetecilerle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Ölen kişi hakkında detaylı bilgi vermek istemeyen yetkililer, Stephen Zabielski isimli ABD vatandaşının Ukrayna'da yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Zabielski'nin ailesi ile iletişimde olunduğunu belirten yetkililer, ABD vatandaşlarına şu anda Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yaptı.

Yetkililer, ölen kişi ile ilgili Rusya hükümeti ile de görüştüklerini dile getirdi.

Beyaz Saray'dan Rusya'ya tepki

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'nin günlük basın toplantısına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili detaylı soruları Dışişleri Bakanlığına yönlendiren Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ABD vatandaşlarının Cenevre Anlaşmasının koruması dahilinde olmadığı ve bu kişilerin idamla cezalandırılabileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kirby, "Rusya'da bir kamu görevlisinin Ukrayna'daki Amerikan vatandaşları için idam önermesi ürkütücüdür." yorumunu yaptı.