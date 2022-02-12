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ABD, Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor - Son Dakika

ABD, Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor

12.02.2022 17:42
ABD, Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da görev yapan Amerikalı 160 askerin ülkeden ayrılarak Avrupa'nın başka bir yerinde görevlendirilmesine karar verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da görev yapan Amerikalı 160 askerin ülkeden ayrılarak Avrupa'nın başka bir yerinde görevlendirilmesine karar verdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Florida Ulusal Muhafız birliğine ait 160 ABD askeri Ukrayna'dan ayrılıyor.

Açıklamada, geçen yıl kasımdan bu yana bu ülkede görev yapan askerlerin tedbiren Ukrayna'dan ayrılmasına karar verildiği ve Avrupa'nın başka bir ülkesinde görevlendirilecekleri kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı son açıklamasında Ukrayna'daki zorunlu olmayan tüm diplomatik personelin ülkeden ayrılması talimatını vermişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dünkü açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceğini ve muhtemel bir işgal durumunda herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını açıklamıştı.?

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor - Son Dakika


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