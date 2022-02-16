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ABD, Ukrayna'dan ayrılan vatandaşları için Polonya'da karşılama merkezi açtı - Son Dakika

ABD, Ukrayna'dan ayrılan vatandaşları için Polonya'da karşılama merkezi açtı

16.02.2022 17:17
ABD, Ukrayna'dan ayrılan vatandaşları için Polonya'da karşılama merkezi açtı

ABD, Rusya'nın olası işgaline karşı Ukrayna'da yaşayan ABD vatandaşlarının tahliyesine destek olmak için Polonya'da bir karşılama merkezi açtı.

ABD, Rusya'nın olası işgaline karşı Ukrayna'da yaşayan ABD vatandaşlarının tahliyesine destek olmak için Polonya'da bir karşılama merkezi açtı.

Geçen hafta Ukrayna'daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmalarını tavsiye eden ABD, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Przemysl şehrinde vatandaşları için bir karşılama merkezi kurdu.

ABD vatandaşlarının herhangi bir ön onay almadan pasaportları ve Kovid-19 aşı kartlarını göstererek Ukrayna'dan Polonya'ya girebileceği açıklandı.

Bu arada eski Polonya Savunma Bakanı emekli General Waldemar Skrzypczak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile olası bir savaşı kaybedeceğini söyledi.

Skrzypczak, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin muhtemelen NATO ile savaşırsa kaybedecek ve uzun vadede bu Rusya'nın yıkımına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'dan ayrılan vatandaşları için Polonya'da karşılama merkezi açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'dan ayrılan vatandaşları için Polonya'da karşılama merkezi açtı - Son Dakika
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