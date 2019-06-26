Son Dakika Haberleri: ABD: Ukrayna ile yeni 'Silah İmha Anlaşması' imzalandı
Son Dakika Dünya Haber

ABD: Ukrayna ile yeni 'Silah İmha Anlaşması' imzalandı

35 dakika önce

– ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Ukrayna ile yeni bir 'Silah İmha Anlaşması' imzaladığını duyurdu.

ABD: Ukrayna ile yeni 'Silah İmha Anlaşması' imzalandı, System.String[]
– ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Ukrayna ile yeni bir 'Silah İmha Anlaşması' imzaladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan bildiride, Ukrayna ile yeni bir 'Silah İmha Anlaşması'nın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müdürlüğü Başkan Vekili Ruslan Nimchynskyi tarafından imzalandığı belirtilerek, Ukrayna Savunma Bakanlığı için 6 patlayıcı deposu inşa edileceği ve bunun da 4 milyon dolara mal olacağına yer verildi.

Ayrıca, gelecek birkaç yıl içinde gerçekleşecek bu projenin Ukrayna'nın, cephane stokunun güvenliğini arttıracağı ve NATO fiziksel güvenlik ve stok yönetimi uluslararası standartlarını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz Trump'tan İran'a uyarı: Amerikan herhangi bir şeye saldırı, büyük ve ezici güçle karşılanacak Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü! Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: Ukrayna ile yeni 'Silah İmha Anlaşması' imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]