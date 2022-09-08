ABD, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya , Letonya , Yeni Zelanda , İngiltere ve Almanya 'nın ardından ABD'nin de Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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