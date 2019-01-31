ABD Ukrayna Temsilcisi: "Normandiya Dörtlüsü Yeniden Toplanacak"

ABD Devlet Departmanı Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya'dan oluşan Normandiya Dörtlüsü'nün yakın zamanda Donbass krizi üzerine görüşeceklerini açıkladı.

ABD Devlet Departmanı Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya'dan oluşan Normandiya Dörtlüsü'nün yakın zamanda Donbass krizi üzerine görüşeceklerini açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri Devlet Departmanı Ukrayna Temsilcisi Kurt Volker, Ukraynalı bir televizyon kanalına Doğu Ukrayna'da devam eden kriz üzerine açıklamalarda bulundu. Volker, çatışmaların yaşandığı Doğu Ukrayna bölgesine dair konuların yakında Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya'dan oluşan Normandiya Dörtlüsü tarafından bir kaç hafta içinde Paris'te tekrar görüşüleceğini söyledi.



"Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya arasında telefon trafiği sürüyor"



Ülkeler arasında konu üzerine iletişimin devam ettiğini belirten Volker, "Yapılacak toplantıya dair Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya arasında telefon trafiğinin hala sürdüğünü biliyorum. Bu telefon görüşmeleri sırasında yılbaşından sonra uygulanmaya çalışılan ama bir türlü sonuç elde edilemeyen Minsk Anlaşması da değerlendiriliyor. Telefonda sonuca ulaşan tek şey, toplantının tekrar ayarlanıyor olması. Paris'te yapılacak toplantı sayesinde bir gelişme var mı yok mu göreceğiz" dedi.



"Ukrayna'yı kendi kontrollerine tekrar sokmak istiyorlar"



Rusya'nın Donbas Bölgesi'yle fazla ilgilenmediğini, Ukrayna'daki seçim sonuçlarını beklediğini belirten Volker, "Onlar Ukrayna'da yapılacak olan seçimleri etkilemek istiyorlar. Ukrayna'nın üzerinde askeri ya da fiziksel bir baskı kurarak, Ukrayna'nın istediği şeyi alıp alamayacağını görmek istiyorlar. Bence Rusya'nın Ukrayna'dan istediği tek şey, onları kendi kontrollerine tekrar sokmak" şeklinde konuştu.



Volker, "Eğer Rusya kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyorsa, Minsk anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor" dedi.



Ukrayna, Fransa, Almanya, Rusya'dan oluşan dört ülke konu üzerine en son geçtiğimiz Kasım ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelmişti. - KİEV

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