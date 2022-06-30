ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak

30.06.2022 17:05
ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacaklarını duyurdu.

Biden, İspanya'nın ev sahipliğinde başkent Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden, çoğu NATO üyesinin, İttifakın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünü aşma yolunda olduğunu belirterek bunun Ukrayna'yı desteklemek için küresel çaba olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin gerektiği kadar Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Ukrayna için yeni hava savunma sistemi dahil 800 milyon doların (askeri desteğin) duyurusunu yapmayı planlıyoruz." dedi.

"Savaş, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesiyle bitmeyecek"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaştan önce "Ukrayna'yı işgal ederse, NATO'nun sadece güçlenmekle kalmayıp aynı zamanda daha da birleşeceği" yönünde uyardığını anımsatarak Putin'e dünya çapındaki demokrasilerin ayağa kalkacağını ve saldırganlığına karşı çıkacağını söylediğini de aktardı.

"Bugün tam olarak bunu görüyoruz." diyen Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya çoktan ağır bir darbe indirdiğine ve Rusya'nın uluslararası duruşunu kaybettiğine işaret etti.

Biden, "(Savaşın) Nasıl biteceğini bilmiyorum ama Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesiyle bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, uzun zamandır tarafsızlık geleneğine sahip Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebini "tarihi hareket" olarak niteleyerek İttifakın daha da güçleneceğini kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek askeri yardım açıklayacak - Son Dakika

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