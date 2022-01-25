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ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi - Son Dakika

ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi

25.01.2022 00:03

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, gerekmesi halinde Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve AB Rusya üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerekmesi halinde Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

YÜKSEK ALARM DURUMU VERİLDİ

Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle söz konusu askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini açıkladı.

"NATO MÜTTEFİKLERİMİZE GÜVENCE"

Söz konusu emrin, NATO'nun Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD'nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, "Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.

"RUSLARIN GERİLİMİ DÜŞÜRME NİYETİ OLMADIĞI AÇIK"

Kirby, ABD'nin söz konusu konuşlandırmaya hazır olmamasının "sorumsuzca olacağını" belirtti. Pentagon'un bunu neden şimdi yaptığı sorulduğunda ise Kirby, "Rusların gerilimi düşürme niyeti olmadığı çok açık" dedi.

ABD TAHLİYE EMRİ VERMİŞTİ

ABD, Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi
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Tam Gemi Şok Denemeleri, John Kirby, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi - Son Dakika
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