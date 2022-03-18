ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı

18.03.2022 22:32
ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı

ABD yönetimi 1,35 milyar doları savaşın başından bu yana olmak üzere Ukrayna'ya son 1 yılda toplam 2 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

ABD yönetimi 1,35 milyar doları savaşın başından bu yana olmak üzere Ukrayna'ya son 1 yılda toplam 2 milyar dolarlık askeri yardım sağladı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermeden önce Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başlamasıyla bu ülkeye yönelik yardımları hızlandırdı.

Biden yönetiminin 2021'de Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım miktarı toplam 650 milyon doları buldu.

Uzun zamandır endişe edilen Ukrayna savaşının 24 Şubat'ta patlak vermesinden 2 gün sonra 26 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı vereceğini duyurdu. Böylece son 1 yılda Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların toplam rakamı 1 milyar doları buldu.

Biden yönetimi, savaşın devam etmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin destek çağrılarının ardından 12 Mart'ta 200 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı.

Kongreden Ukrayna için geçen 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında son olarak Biden, 16 Mart'ta Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı. Böylece ABD'nin son 1 yılda Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım miktarı 2 milyar dolara ulaştı.

Ukrayna'ya yardımların içeriği

Biden yönetiminin en son açıkladığı 800 milyon dolarlık yardım paketinde; 800 adet Stinger uçaksavar sistemi, 2 bin Javelin tanksavar füzesi, 1000 hafif tanksavar silahı, 6 bin AT-4 tanksavar sistemi yer alıyor.

Ayrıca paket kapsamında Ukrayna'ya 100 adet İnsansız Hava Aracı (İHA), 100 el bombası atış sistemi, 5 bin tüfek, 1000 tabanca, 400 makineli tüfek, 400 av tüfeği, 20 milyon cephanelik, 25 bin zırh seti ve 25 bin miğfer gönderilecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, Biden yönetiminin daha önceki yardım paketlerinin içerisinde; 600 Stinger uçaksavar, 2 bin 600 Javelin tanksavar, 5 Mi-17 helikopter, 3 devriye botu, 70 askeri araç, 8 radar sistemi, yüzlerce silah ve cephane, güvenli iletişim ve elektronik cihazların yer aldığı aktarılıyor.

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Kaynak: AA

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