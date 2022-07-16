Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir - Son Dakika
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Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir

16.07.2022 11:03
Abd, Ukraynalı Pilotlara F-15 ve F-16 Savaş Uçakları Eğitimi Verebilir

KİEV, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukraynalı pilotlara F-15 ve F-16 savaş uçaklarında eğitim verebileceğini söyledi.

KİEV, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukraynalı pilotlara F-15 ve F-16 savaş uçaklarında eğitim verebileceğini söyledi. Yermak Telegram'da yayınlanan mesajında, ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesinde, Ukraynalı pilotların F-15 ve F-16 jetlerinde eğitim görmeye başlamasını mümkün kılacak bir değişikliğe onay verdiğini belirtti. Yermak, Ukraynalı pilotların eğitim programının maliyetinin 100 milyon ABD doları olacağını söyledi. Cuma günü daha erken saatlerde Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da ABD'nin 2023 savunma yasa tasarısının, 1 Ekim 2022'de başlayıp 30 Eylül 2023'te sona erecek olan 2023 mali yılında Ukrayna'ya güvenlik yardımı olarak 1 milyar ABD doları tahsis edilmesini öngördüğünü söyledi. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosu'ndan geçmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

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Kaynak: Xinhua

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