ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresinin 500 çalışanında Kovid-19 çıktı - Son Dakika

Virüs tespit edilen çalışanlarla temas eden yolcuların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerini takip etmeleri istendi.

500 işçinin büyük çoğunluğunun New York eyaleti (NY) ve civarındaki havalimanlarındaki çalışanlar olduğu belirtildi.

TSA'dan yapılan açıklamada, TSA'nın 500 çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 208 işçinin iyileştiği ve 4 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

NEW ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her türlü ulaşım sektöründe güvenlikten sorumlu Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) havaalanlarında görevli 500 çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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