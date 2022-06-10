ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı - Son Dakika
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ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

10.06.2022 17:57
ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD yeni bir karar açıkladı. ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan "korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD'ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin" kaldırıldığı belirtildi. Yeni karara göre ABD'ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin artık gerekli olmadığını da belirtildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı - Son Dakika

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