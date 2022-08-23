Trump'ın evinden ocak ayında da en az 700 sayfa "gizli belge" çıkmış - Son Dakika
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Trump'ın evinden ocak ayında da en az 700 sayfa "gizli belge" çıkmış

23.08.2022 22:28
Trump'ın evinden ocak ayında da en az 700 sayfa "gizli belge" çıkmış

ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı.

ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'de bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskının yankıları sürerken, geçtiğimiz ocak ayında da Trump'ın Florida'daki evinden gizli belgeler çıktığı belirtildi. ABD Ulusal Arşivleri tarafından Ulusal Arşivler Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa gizli belge olduğu aktarıldı.

Söz konusu gizli belgeler arasında, "Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde" gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump'ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump'ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değiniliyor.

Trump'ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulunmuştu

Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4'ünün çok gizli olarak, 3'ünün gizli olarak işaretlendiği belirtilmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alınmıştı. Trump'ın mülkünden elde edilen belgeler arasında bir dizi fotoğraf, el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron ile ilgili materyallerin de yer aldığı belirtilmişti. - WASHINGTON

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Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık 'gizli belge' çıkmış Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık 'gizli belge' çıkmış
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Florida, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trump'ın evinden ocak ayında da en az 700 sayfa 'gizli belge' çıkmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'ın evinden ocak ayında da en az 700 sayfa "gizli belge" çıkmış - Son Dakika
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