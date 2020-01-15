ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Windows 10'da güvenlik açığı buldu Microsoft harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Windows 10'da güvenlik açığı buldu Microsoft harekete geçti - Son Dakika Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Windows 10'da güvenlik açığı buldu Microsoft harekete geçti

6 saat önce

Microsoft, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Windows 10 işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğu uyarısının ardından yeni yazılımı için yama sürümü geliştireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Windows 10'da güvenlik açığı buldu Microsoft harekete geçti, System.String[]

Microsoft, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Windows 10 işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğu uyarısının ardından yeni yazılımı için yama sürümü geliştireceğini açıkladı.


NSA, Windows 10 işletim sistemindeki güvenlik açığının oldukça tehlikeli olduğunu ve siber saldırı amacıyla bilgisayar korsanları (hacker) tarafından kullanılabileceğini kaydetti. NSA Siber Saldırı Direktörü Anne Neuberger, salı günü bildirdiği yazılım hatasını "güven zedeleyici" olarak tanımlarken, durumun "saldırının ortasında kalan biri adama benzediğini", güvenlik açığının sömürülmesi durumunda kullanıcıların bağlantı şifrelerinin tehlikeye girerek yazılımı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:41 
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