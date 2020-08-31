ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: "BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik cephe kuracak" - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: "BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik cephe kuracak"

İsrail'den ilk ticari uçak seferiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien, BAE ve İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik bir cephe oluşturacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı:

İsrail'den ilk ticari uçak seferiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien, BAE ve İsrail'in ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik bir cephe oluşturacağını söyledi.

Tel Aviv- Abu Dabi arasındaki ilk ticari uçuşa katılan ABD-İsrail heyetinde yer alan O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ile Abu Dabi Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'den doğrudan Abu Dabi'ye uçuş gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirten O'Brien, "BAE'nin İsrail ile barış anlaşmasına varmasıyla bu uçak seferi yapılabildi. Her iki ulus da ülkelerinin büyükelçilerini atama döneminde. Ekonomi, sağlık sistemi, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğinde kararlılar." ifadelerini kullandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd Al Nahyan olmadan İsrail ile anlaşmanın mümkün olmayacağını dile getiren O'Brien, "Bu anlaşma, 25 yıl aradan sonra Orta Doğu'da barışa yönelik atılan en önemli adımdır." iddiasında bulundu.

Bu anlaşmayla her iki ülkenin daha da güvende olacağını savunan O'Brien, "BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik bir cephe kuracak." dedi.

ABD'li yetkili, Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanların artık Abu Dabi'den direkt Tel Aviv'e uçakla sefer düzenleyebileceğini söyledi.

"ABD'nin BAE ile askeri ilişkileri çok özeldir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ise, İsrail'e ait uçağın Abu Dabi Havalimanı'na inmesini "tarihi bir yolculuk" olarak nitelendirdi ve ilk defa İsrail'den direkt bir Körfez ülkesine uçuş gerçekleştirildiğini ifade etti.

Abu Dabi Veliaht Prensi hakkında övgü dolu sözlerle konuşan Kushner, Al Nahyan'ın "yeni Orta Doğu'ya yön veren kişi" olduğunu ileri sürdü.

Kushner, gazetecilerin sorusu üzerine, taşıdıkları mesajın Filistinliler için de bir ümit olduğunu söyledi.

Tüm bölgenin Filistinililerin müzakere masasına dönmesini heyecanla beklediğini dile getiren Kushner, "Geçmişe takılmamalılar. Masaya dönmeliler ve herkesin çıkarıyla örtüşecek bir şeyin nasıl yapılacağını düşünülmeliler." ifadelerini kullandı.

O'Brien gibi İran konusuna da değinen Kushner, "Bölgede en büyük tehlike olarak İran'ı görüyoruz." dedi.

Kushner, F-35 savaş uçaklarının İsrail dışında bölgedeki diğer ülkelere satışıyla ilgili soruya karşılık ise şunları kaydetti:

"BAE'nin ABD'li ile yaklaşık 30 yıla dayanan savunma alanında bir ilişkisi mevcuttur. ABD'nin BAE ile askeri ilişkileri çok özeldir. Aynen ABD'nin İsrail ile ilişkileri gibi. İleriki süreçte askeri ilişkiler konusunda daha fazla görüşmeler olacaktır."

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat da İsrail heyeti başkanı olarak BAE'de olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak heyeti taşıyan İsrail hava yolları El Al'a ait yolcu uçağı, bugün Tel Aviv'den kalkıp Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye ulaşmıştı.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 16:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: 'BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik cephe kuracak' - Son Dakika

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