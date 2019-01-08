ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la Görüştü
40 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
, ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat 10 dakika süren görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çekik ve diğer delegasyon üyeleri, ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye
Angajmanı Özel Temsilcisi James Jeffrey
ve diğer delegasyon üyeleri hazır bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
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