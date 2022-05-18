ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi

18.05.2022 14:17
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Washington'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Washington'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Halid bin Selman, Washington'da bir araya geldi.

Sullivan ve bin Selman, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı ve bu hafta ABD Savunma Bakanlığında yapılacak, "ABD-Suudi Arabistan Stratejik Ortak Planlama Komitesi Toplantısı"nın detaylarını görüştü.

Sullivan, ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a topraklarını savunmak için yardım sözünü yineledi ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de BM öncülüğündeki ateşkesi korumasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Görüşmede, küresel ekonomik güç oluşturulmasının önemine de işaret edildi.

YORUMLAR
500
Yemen Dışişleri Bakanı bin Mübarek, Taiz için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu Yemen Dışişleri Bakanı bin Mübarek, Taiz için Husilere baskı yapılması çağrısında bulundu Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü
Kaynak: AA

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın
13:58 Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor
13:50 Emanet dizisinden olaylı ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: Mobbing uygulanarak çalışmaya zorlandım
13:47 Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı
12:54 CHP'den SADAT konulu araştırma komisyonu talebi: SADAT bir paramiliter kuruluştur, ilişkileri açıklanmalıdır
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 14:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Suudi Bakan Yardımcısı, Washington'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement