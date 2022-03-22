ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek"

22.03.2022 21:08
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.

" Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi.

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Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni... Son dakika haber: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, 'Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek'... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, 'Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek'...

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Kaynak: İHA

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