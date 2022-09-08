ABD, siber saldırılara hedef olan Arnavutluk'a desteğini bildirdi - Son Dakika
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ABD, siber saldırılara hedef olan Arnavutluk'a desteğini bildirdi

08.09.2022 18:10
ABD, siber saldırılara hedef olan Arnavutluk'a desteğini bildirdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Temmuz'da bu ülkeye yönelik düzenlenen siber saldırılar konusunda desteğini bildirdi ve siber güvenlik konusunda beraber çalışma sözü verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Temmuz'da bu ülkeye yönelik düzenlenen siber saldırılar konusunda desteğini bildirdi ve siber güvenlik konusunda beraber çalışma sözü verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Rama'nın, bugün telefon görüşmesi yaptığı ve Sullivan'ın, İran'ın Arnavutluk'a yönelik 15 Temmuz'da düzenlediği siber saldırı bağlamında Tiran yönetimine desteğini bildirdiği aktarıldı.

Sullivan ve Rama'nın, siber güvenlik konusunda birlikte çalışma sözü verdiğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca, Sullivan Afganistan'dan kaçan Afganlara yaptığı ev sahipliği için Arnavutluk'a teşekkür etti. " bilgisine yer verildi.

Açıklamada, iki ismin ikili ve bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları, temmuzda ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı. Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 7 Eylül'de Bakanlar Kurulunun, İran ile diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi kararının İran Büyükelçiliğine resmi bir nota ile iletildiğini, güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm diplomatik ve teknik-idari personelin 24 saat içinde Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından ayrılmasının talep edildiğini açıklamıştı.???????

İran ise Arnavutluk'un kararını kınamış ve Tahran'ı sorumlu tutan ABD ve İngiltere'nin suçlamalarını reddetmişti.

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Kaynak: AA

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