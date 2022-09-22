ABD'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye 'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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