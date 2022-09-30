ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve NATO Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve NATO Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'yı görüştü

30.09.2022 18:54
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve NATO Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'yı görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarını "ilhak" etmesinden dolayı duydukları endişeyi dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarını "ilhak" etmesinden dolayı duydukları endişeyi dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Stoltenberg bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "gayrimeşru ilhak girişiminden" duydukları endişeyi dile getiren Sullivan ve Stoltenberg, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerini bir kez daha dile getirdi.

Görüşmede, Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik "açıkça görülen sabotajı" da ele alan iki isim, kritik altyapıların korunması konusunu görüştü.

Ayrıca Stoltenberg ve Sullivan, diğer küresel sorunları ve 12-13 Ekim'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısını ele aldı.

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Kaynak: AA

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