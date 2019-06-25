Son Dakika Haberleri: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

1 saat önce

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi.

- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un konuşması ABD-Rusya- İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton zirvede konuşma yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Kudüs, John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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