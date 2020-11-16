ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine "geçiş" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine "geçiş" değerlendirmesi Açıklaması

16.11.2020 19:05
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın hala seçimleri kazanma şansı olduğunu ancak sonuçların netleşmesi durumunda Joe Biden yönetimine "profesyonel bir geçiş süreci" olacağını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın hala seçimleri kazanma şansı olduğunu ancak sonuçların netleşmesi durumunda Joe Biden yönetimine "profesyonel bir geçiş süreci" olacağını açıkladı.

O'Brien, The Hill isimli internet haber sitesine verdiği röportajda, mahkemelerin seçimlerde büyük çaplı hile tespit etmesi durumunda Trump'ın hala seçilme şansı olduğunu vurguladı.

Şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazandığını belirten O'Brien, "Yeni bir yönetim olacaksa başa gelip politikalarını uygulamayı hak ediyorlar. Biden ekibi ile bazı görüş ayrılıklarımız olabilir ama seçimin kazananı oldukları kesinleşirse -ki şu anda öyle görünüyor, Ulusal Güvenlik Konseyinde profesyonel bir geçiş süreci yürüteceğiz. Bundan şüpheniz olmasın." yorumunu yaptı.

O'Brien, Trump ekibinin yürüttüğü davalardan sonuç alınamaması durumunda geçiş sürecine geçilebileceğinin altını çizdi.

2000'de yapılan başkanlık seçimlerinde dönemin adayları George W. Bush ve Al Gore arasındaki başkanlık yarışının da mahkemeye taşındığını anımsatan O'Brien, "O dönem hatırlıyorum, geçiş süreci aralık ortasında başlamamıştı." diye konuştu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Donald Trump, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine 'geçiş' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Kızıl geyik avlayan eski Belediye Başkanı Kula: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim Mustafa Cengiz: Sağlığın elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim         
18:55
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum         
18:20
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı         
17:58
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim         
16:14
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti         
15:22
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım         
13:23
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı Polis memurunun ağır yaralandığı feci motosiklet kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı         
09:15
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 19:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Biden yönetimine "geçiş" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei