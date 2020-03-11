ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Çin'e "virüsü örtbas etti" suçlaması - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Çin'e "virüsü örtbas etti" suçlaması

6 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Vuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Çin'e

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Vuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu." açıklamasında bulundu.

O'Brien, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Heritage Foundation (Miras Vakfı) panelinde, ABD'nin ulusal güvenlik öncelikleri hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

ABD'de etkisini artıran Kovid-19 konusunda değerlendirmelerde bulunan O'Brien, "Bu virüs, ABD'den değil Çin'den çıktı. Bunun üzerinden de hayli zaman geçti." dedi.

O'Brien, ABD'nin şu anda virüsle mücadelede iyi bir noktada bulunduğunu savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Vuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu. Çin'den virüsün gidişatı hakkında gerekli bilgileri alıp, gerekli iş birliklerini yapsaydık, sahada Dünya Sağlık Örgütü ile ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ekipleri olsaydı, Çin'de ve dünyada şu anda yaşananların önüne geçebilirdik."

"Suriye" açıklaması

O'Brien, Suriye'deki duruma da değinerek, buradaki durumun zor olduğunu ve mülteci meselesinde Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kabinesindeki değişikliklerle sık sık gündeme gelen Başkan Donald Trump ile çalışmanın bir "ayrıcalık" olduğuna işaret eden O'Brien, "Başkanın ekibindeyseniz, bazı konularda anlaşamıyor ve bu konuları bir kenara bırakamıyorsanız, belki de artık eyalet kongresi ya da ABD Kongresi için yarışıp orada bir şeyler yapmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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