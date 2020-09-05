ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Çin, Rusya ve İran'a seçim uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Çin'in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip olduğunu ifade etti. O'Brien, Rusya ve İran'ı da ABD seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmamaları konusunda uyararak, "Çok ağır sonuçları olur" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in ABD seçimlerine etki konusunda en iddialı programa sahip o olduğunu belirtirken ayrıca İran ve Rusya'nın da seçim sürecini etkilemeye çalıştığını belirtti. O'Brien, "Çin, Rusya, İran ve diğer ülkelere, ABD seçimlerine müdahale etmeye teşebbüs eden herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını çok açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.