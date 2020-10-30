ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Türkiye'ye destek mesajı
30.10.2020 23:16
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayınladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayınladı.
Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dost ve müttefik ülkelerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayınladı. O'Brien, "Dualarımız bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan halkı ile birlikte. Her iki ülkenin de bir ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmek için farklılıklarını bir kenara bıraktığını görmek harika. Amerika Birleşik Devletleri de yardım etmeye hazır" dedi. - WASHINGTON
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