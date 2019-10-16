ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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