ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan...
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
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