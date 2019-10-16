Son Dakika Haberleri: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan...
Son Dakika Politika ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan...

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan...

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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