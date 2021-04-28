ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile Washington'da bir araya geldi - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile Washington'da bir araya geldi

28.04.2021 00:17
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile Washington'da bir araya geldi, System.String[]

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD'nin başkenti Washington'da yaptıkları ikili görüşmede, İran'ın insansız hava araçları ve hassas güdümlü füzelerine karşı bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD'nin başkenti Washington'da yaptıkları ikili görüşmede, İran'ın insansız hava araçları ve hassas güdümlü füzelerine karşı bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan bugün İsrailli mevkidaşı Shabbat ile iki ülke arasında birçok bölgesel konudaki yakın istişarelerin devam etmesi konusunu görüştü.

İki yetkilinin İran'ın son dönemdeki nükleer programına ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği aktarılan açıklamada, "ABD, İsrail'e Viyana'daki görüşmeler konusunda son bilgileri verdi ve ABD'nin nükleer görüşmeler konusunda İsrail ile yakın istişare içinde bulunmak istediğini vurguladı. ABD ve İsrail, İran'ın bölgede ciddi tehdit unsuru olduğu konusunda mutabık kaldı ve ABD'li yetkililer Başkan Joe Biden'ın İsrail'in kendini savunma hakkına sarsılmaz desteğini dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.

İki devletli çözüm vurgusu

Açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın üretim Orta Doğu'daki uzantılarına verdiği insansız hava araçları (İHA) ve hassas güdümlü füzelere odaklanan bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığının aktarılırken "İki taraf son dönemde Kudüs'teki şiddetli çatışmalar hakkındaki endişelerini dile getirdi ve ABD'li yetkililer İsrail'in yaptığı sükunet çağrısını hoş karşıladı." ifadesine yer verildi.

ABD'nin son dönemde Gazze'den İsrail'e füze atılmasını da kınadığının ifade edildiği açıklamada, ABD'nin iki devletli çözüm vurgusu yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "ABD, İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüne kararlı bir şekilde bağlıdır ve ABD-İsrail ortaklığını her alanda geliştirmek için çalışacaktır." denildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile Washington'da bir araya geldi - Son Dakika


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