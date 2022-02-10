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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile İran müzakerelerini görüştü - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile İran müzakerelerini görüştü

10.02.2022 17:28
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile İran müzakerelerini görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'da bulunan İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata ile yaptığı görüşmede ABD'nin İran konusunda İsrail'e güvence verdiğini vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'da bulunan İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata ile yaptığı görüşmede ABD'nin İran konusunda İsrail'e güvence verdiğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Sullivan ile Hulata'nın dün Beyaz Saray'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel meseleleri kapsamlı şekilde ele aldığı kaydedildi.

Başta İran ve onun bölgedeki uzantıları kaynaklı "bölgesel tehditler" olmak üzere Orta Doğu'yu ilgilendiren güvenlik meselelerini değerlendiren Sullivan ve Hulata, İran'la nükleer müzakerelerle ilgili süreci de görüştü.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki güvencesini de muhatabına iletti.

Açıklamaya göre Sullivan ile Hulata, Ukrayna'da devam eden krizi de ele alırken, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını da geniş şekilde değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile de görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hulata, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Sherman da Sullivan gibi ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelerken, Viyana'da devam eden İran'la nükleer müzakereler konusunda yakı temas halinde kalınması konusunda ikilinin mutabık olduğu belirtildi.

İsrail'in karşı çıktığı ancak ABD ile İran'ın Temmuz 2015'te vardığı anlaşma, Ocak 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de onayıyla yürürlüğe girmiş, 2018 yılında eski Başkan Donald Trump döneminde ABD anlaşmadan çekilmişti.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar şu anda 8. turu devam eden görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

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Ulusal Güvenlik Danışmanı, Avrupa Birliği, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile İran müzakerelerini görüştü - Son Dakika


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