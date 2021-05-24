ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'den "normalleşme" vurgusu - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev yaptıkları görüşme sonrası yayımladıkları ortak açıklamada, "Taraflar, ABD ve Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin iki ülkenin çıkarına olacağı ve küresel öngörülebilirlik ve istikrara yarar sağlayacağı konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Sullivan ve Patruşev, Cenevre'de yaptıkları toplantının ardından ortak bir açıklama yaparak, bu toplantının Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının yaptığı görüşmelerin bir devamı olduğunu belirtti.

Görüşmenin Biden ve Putin arasında yapılması planlanan ve gelecek günlerde yeri ve zamanı duyurulacak zirve açısından önemli bir adım olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Görüşmeler, önemli görüş farklılıklarına rağmen yapıcı bir şekilde yapıldı ve iki ülkenin birbirinin pozisyonunu daha iyi anlamasına yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Stratejik istikrar konusuna yüksek öncelik verilerek birçok ortak çıkar konusunun ele alındığının aktarıldığı açıklamada, "İki taraf, birçok alanda ortak kabul edilebilir çözümler bulunabileceğine yönelik güvenlerini ifade etti. Taraflar, ABD ve Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin iki ülkenin çıkarına olacağı ve küresel öngörülebilirlik ve istikrara yarar sağlayacağı konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.