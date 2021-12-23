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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından Filistin ve İsrail için "iki devletli çözüm" vurgusu - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından Filistin ve İsrail için "iki devletli çözüm" vurgusu

23.12.2021 00:23
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından Filistin ve İsrail için "iki devletli çözüm" vurgusu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, her iki tarafa da "iki devletli çözüm" vurgusu yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, her iki tarafa da "iki devletli çözüm" vurgusu yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre Sullivan, 21-22 Aralık tarihlerinde İsrail ve Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kudüs'teki temasları kapsamında Sullivan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennet, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz, Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata ile bir araya geldi. Sullivan, söz konusu görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı, önemli bölgesel ve ikili konuları ele aldı.

Hulata ile ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubunun 4. toplantısına başkanlık eden Sullivan, İsrail hükümetinin "bölgedeki ortaklarla ilişkileri güçlendirmedeki başarısını" takdir etti.

ABD'li ve İsrailli heyetler, İsrail'in bölgedeki Arap ve Müslüman ülkelerle barışçıl ilişkilerini güçlendirmesi için ortak çalışacaklarını kaydederken, iki taraf Batı Şeria ve Gazze'deki durum hakkında düşüncelerini paylaştı ve Filistinlilerin yaşam şartlarının nasıl geliştirileceğini konuştu.

Sullivan'dan "Filistin ile ilişkilerin güçlendirilmesi" vurgusu

Sullivan, Filistin konusunda, gerginliği arttıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "iki devletli çözüm" için çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen Sullivan, ABD yönetiminin Filistin ile ilişkileri güçlendirmeye istekli olduğunu dile getirdi ve iki isim, ABD yönetiminin Filistin konusunda attığı adımları ele aldı.

Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın iki devletli çözüm için verdiği taahhüde işaret ederek, güven tesis edici, istikrarı ve güvenliği artırıcı, gelecek için daha iyi bir vizyon kuran eylemlerin önemini vurguladı.

Sullivan'a temaslarında, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Yael Lempent, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Ulusal Güvenlik Danışmanından Filistin ve İsrail için 'iki devletli çözüm' vurgusu - Son Dakika


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