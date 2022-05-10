ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor

10.05.2022 20:18
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Rusya, Ukrayna'da uzatılmış savaşa hazırlanıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki çatışmaların da ötesinde Ukrayna'da "uzatılmış bir savaşa" hazırlık yaptığını belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki çatışmaların da ötesinde Ukrayna'da "uzatılmış bir savaşa" hazırlık yaptığını belirtti.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" oturumuna katılan ABD İstihbarat Topluluğunun bir numaralı ismi Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haines, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar orada (Donbas'ta) başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek. Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Haines, Rusya'nın baştaki askeri hedeflerine ulaşamadığını, bu sebeple odak noktasını Kiev'den Donbas bölgesine kaydırdığını belirterek, "Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak, Ruslar da askeri çabalarını Donbas bölgesinde artıracak. Putin'in stratejik hedefleri muhtemelen değişmedi." dedi.

Rusya'nın Kırım ile Donbas arasında bir nevi köprü oluşturarak Herson'u da işgal ettiğini ve arada kalan bölgelerdeki Ukrayna askerlerini yok etmeyi hedeflediğini ifade eden Haines, Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyon yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını söyledi.

Moskova'nın savaşın başında ABD ile Avrupa arasında bir çatlak oluşacağına ve şimdi de enerji ve gıda krizinin bölgesel ayrışmalara neden olacağına güvendiğini kaydeden Haines, ABD ile AB'nin birlikte hareket etmesinin Putin'in planlarını bozduğunu savundu.

Haines, Putin'in ancak Rus devletine yönelik varoluşsal bir tehdit hissetmesi durumunda nükleer silahlara başvurabileceği değerlendirmesini yaptıklarını ancak bununla birlikte ihtiyatlı ve dikkatli davrandıklarını ifade etti.

"Putin, Rusya'da sıkıyönetim ilan edebilir"

Avril Haines, Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki hedeflerine ulaşabilmek için kendi ülkesinde daha sıkı askeri ve siyasi tedbirlere başvurabileceğini savunarak, "Ukrayna'daki çatışmalar sürerken mevcut gidişatta Putin, sıkıyönetim dahil askeri-endüstriyel üretim gibi daha keskin araçlara başvurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı oturuma katılan Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ile bazı senatörler arasında "Rusya'nın askeri gücünü yanlış hesaplama" konusunda tartışma yaşandı.

ABD'li yüzbaşıya "Daha önce 'Kiev 3 günde düşebilir.' diyordunuz" hatırlatmasını yapan bazı Cumhuriyetçi senatörler, ABD istihbarat unsurlarının Rus ordusunun gücünü hesaplamakta yanıldığını, hatta aynı şekilde Afgan ordusunun Taliban karşısındaki gücünü de hesaplayamadığını savundu.

Berrier ise istihbarat kurumlarının toplamda bir değerlendirme yaptığını ve o günün bölgesel koşullarını baz aldığını belirterek, Rus ordusuyla ilgili tahminlerinde başarısız olmadıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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