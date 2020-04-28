ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonundan

NEW ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), Dışişleri Bakanlığına, "ibadet özgürlüğü karnesi kötü olan Hindistan'ı kara listeye alma" çağrısında bulundu.

Komisyon, "2020 Dini Özgürlükler" raporunu açıkladı.

USCIRF, rapor çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığına, Hindistan'ın, "ibadet özgürlüğünü koruma konusunda son derece zayıf kalan ülkeler listesi"ne alınması çağrısı yaptı.

Raporda, Hindistan'da Müslümanlar arasında endişe yaratan, ayrımcı yeni vatandaşlık yasasına da işaret edildi.

Nijerya, Rusya, Suriye ve Vietnam'ın da Hindistan gibi "en korkunç dini özgürlük ihlallerini işleyen ülkelerin yer aldığı liste"ye eklenmesi önerisinde bulunan komisyon, Sudan ve Özbekistan'ın ise attıkları olumlu adımlar dolayısıyla söz konusu listeden çıkarılmasını teklif etti. Bu listede, Çin, Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve İran da yer alıyor.

Dini özgürlük karnesi son derece kötü olan ülkeler, bu listeye alınmaları durumunda bazı yaptırımlarla da karşı karşıya kalabiliyor.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, 1998'de hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Partinin desteğiyle küresel din özgürlükleriyle ilgili önerilerde bulunmak için ABD Kongresi tarafından kuruldu.