ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının iş ortakları, Afgan çalışanlara "ihaneti" kınıyor - Son Dakika

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afganistan'daki iş ortakları, ajansın ABD'nin ülkeden çekilme ve sonrasında yerel çalışanlarına karşı muamelesini "ihanet" olarak değerlendirerek kınadı.

Intercept'in özel haberine göre, USAID, Afganistan'dan çekilme sırasında birçok ABD kurumu gibi plansız programsız hareket etmesinin yanı sıra yerel çalışanlarının hayati tehlikesini göz ardı etti.

USAID, Afganistan'dan çekilme sırasında, ülkedeki yerel çalışanlarının çaresiz taleplerini ileten iş ortaklarına sınırlı yönlendirme ve ani tersliklerle döndü.

Son ABD askerinin ülkeden çıkmasının ardından USAID, bir iç yazışmaya göre, iş ortaklarına kalan fonları yerel çalışanların yaşam ve tahliye masraflarını karşılayarak güvenliğini sağlamak için kullanmaya teşvik etti, birkaç gün sonra ise güvenlikle alakalı olanlar dışında insani yardım olmayan tüm operasyonları durdurmalarını istedi.

Ekim ayında, USAID Başkanı Samantha Power'ı arayan çok sayıda Afganistanlı iş ortağı, sadece yaptıkları için teşekkür ve "Size değer veriyoruz." sözleriyle karşılaştı.

Samantha Power, hiçbir soruya cevap veremedi

İş ortakları, aramadan önce ajansa, aramada ise Power'a ülkede banka sisteminin çökmesi ve ajansın gayriresmi nakil yöntemlerini yasaklaması nedeniyle çalışanlarına nasıl ödeme yapacaklarına dair sorular yöneltseler de cevap alamadılar.

Bu aramada bulunan ve ismini açıklamak istemeyen bir Afgan iş ortağı, Intercept'e, Power'ın hiçbir soruya cevap veremediğini, "far görmüş tavşan gibi" olduğunu ve sahada neler olup bittiğiniz hiçbir haberi olmadığını söyledi.

Aramada bulunan başka biri ise USAID'in üst yönetiminin binlerce çalışanına ne olduğundan bihaber olmasının kendilerini şok ettiğini aktardı.

USAID'in eski kurallarını esneterek duruma göre gayriresmi nakle ve yabancı parayla ödeme yapılmasına izin vermesi 2 ay sürdü.

Eski bir gazeteci ve ABD'nin BM Büyükelçisi olarak kurumun başına gelen en üst düzey kişi olan ve göreve gelmesi birçok kalkınma uzmanını sevindiren Power'ın suskunluğu, ABD'nin ağustos ayında Afganistan'dan çekilmesi sırasında tek bir sosyal medya paylaşımı bile yapmamasının ardından diğer bir hayal kırıklığı oldu.

Sahadaki gerçeklikten uzak bürokratlar tarafından yönetilen USAID'in çekilme sırasında tüm yükü kendi üzerlerine bıraktığını kaydeden iş ortaklarından biri, yerel çalışanlardan sadece özür dileyebildiklerini ifade etti.

USAID'in kasım ayında, iş ortaklarına kalan fonların çalışanlara yardım için kullanılmasına izin verilmeyeceğini aktarması, projelerde çalışan, vize başvuru ücretleri, bilet ücretleri için ajansa güvenen Afganların birden geçinecek hiçbir yolunun kalmaması anlamına geliyordu.

Bu paranın, 2021 için ayrılan 41 milyar dolar içerisinde çok küçük bir miktar olduğunu vurgulayan iş ortakları, USAID'in ani karar değişimini "vicdansız ve gayriahlaki" olarak tanımladı.

"USAID, yaptığı her şeyi daha kötü yapmak için başka bir yol bulamazdı." ifadesini kullanan iş ortakları, ayrıca ajansın Afganistan misyon direktörü Peter Duffy'nin bu fonların kullanılmaması kararını "Taliban'ın beklendiği gibi zulmetmediğine" dayandırması ve yerel personelin artık "tehdit altında olmadığını" söylemesiyle daha büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

USAID'in proje çalışanlarını desteklemeye devam etme zorunluluğu olduğunu vurgulayan iş ortakları, "Bu yardım ya da hayırseverlik değil, bunu onlara borçluyuz." ifadesini kullandı.

Ajansın, hayatlarını tehlikeye atan yerel çalışanlarına karşı tavrını "ihanet" olarak değerlendirdiklerini ifade eden iş ortakları, bunu kınadıklarını belirtti.

ABD'nin 20 yıldır Afganistan'daki yeniden inşa projesinin yüzü olan ve 10 binlerce Afgan'ı hayatları pahasına çalıştıran USAID ise Intercept'e attığı mailde kendini savundu.

Afganistan'a ve ülkenin geleceğine derin bir önem verdiklerini ifade eden USAID, Power'ın, ajansın yerel çalışanları ve iş ortaklarının karşılaştıkları zorluklarla yakından ilgilendiğini aktardı.