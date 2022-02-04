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ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi - Son Dakika

ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

04.02.2022 03:31
ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e 4,21 milyar dolar değerinde F-16 Blok 70 serisinin satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e 4,21 milyar dolar değerinde F-16 Blok 70 serisinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e tahmini değeri 4,21 milyar dolar olan F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 uçağı ile 5 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın Ürdün'ün güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi - Son Dakika
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