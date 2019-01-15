Son Dakika Haberleri: ABD Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 0.2 Düştü

ABD Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 0.2 Düştü

42 dakika önce

– ABD üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.2 düştü.

ABD Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 0.2 Düştü, System.String[]
ABD üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.2 düştü.

ABD İstatistik Büro'su verilerine göre, Aralık ayında üretici fiyatları mallarda yüzde 0.4 düştü, mallar endeksi bir önceki ayda yüzde 0.1 düşmüştü.

Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç son talep endeksi, Kasım ayında yüzde 0.3'lük bir artışın ardından Aralık ayında değişmedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi
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